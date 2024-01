Digitale terrestre | scatta la rivoluzione per i canali Rai | cosa cambia e come adeguare la tv

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La Rai ha annunciato un nuovo passaggio tecnico. A partire dal 1 settembre, infatti, i programmi della tv pubblica saranno trasmessi con lo standard Dvb-T2, completando così la transizione verso la tv. A confermarlo è stato Stefano Ciccotti, direttore tecnologico di viale Mazzini: “Confermo il passaggio di un multiplex Rai al Dvb-T2 a settembre – ha detto – È stato firmato il nuovo contratto di servizio”. Attenzione, però: il passaggio potrebbe non essere indolore e alcune famiglie potrebbero trovarsi in difficoltà. Eccofare per evitare di trovarsi nei guai a partire da settembre, con il rischio di non poter più vedere i principalidella tv pubblica. Stando ai dati di Auditel e Censis diffusi a giugno, emerge infattiil 64,8% delle famiglie sia adeguato alla ...