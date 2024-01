Difendiamo il Made in Italy Marcia dei trattori sulla Binasca La protesta arriva a Melegnano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Slogan, bandiere, il suono insistente dei clacson. E ancora, un corteo lungo la provinciale con una testimonial d’eccezione: la mucca Ercolina. Con 200che,ti aa partire dalla mattinata di ieri, sono andati ad occupare le aree verdi ai margini della, la mobilitazione degli agricoltori in corso da alcuni giorni in diverse località d’Italia è approdata anche nel Sud Milano. Fra tende e falò i manifestanti provenienti da tutta la Lombardia hanno annunciato un presidio ad oltranza di 5 giorni e 5 notti per chiedere alle istituzioni italiane ed europee maggiore attenzione per un settore, a loro dire, fortemente penalizzato da politiche comunitarie, tassazione e aumentati costi delle materie prime. Fino a sabato i manifestanti continueranno dunque ad essere presenti ai lati della ...