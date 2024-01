Difendere lo status quo democratico di Taiwan Il messaggio dell’ambasciatore Tsai

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Le recenti elezioni presidenziali e legislative in, che hanno dimostrato la piena sovranitàese oltre che aver confermato la maturità di uno stile di vita libero e, hanno visto un crescente tentativo della Repubblica Popolare Cinese di alterare loquo dello Stretto dia proprio vantaggio, incrementando l’uso di palloni spia e manovre militari unilaterali. Osserviamo con preoccupazione un aumento delle attività di coercizione cinese, che si manifestano in varie forme, compresa quella economica. Constatiamo che la Repubblica Popolare Cinese manifesta costantemente l‘intenzione di distorcere il concetto diquo a proprio vantaggio. È importante di conseguenza sottolineare chee la Repubblica Popolare Cinese non sono mai ...