Diego Kodric | chi è la vittima del terribile incidente a Presezzo | lascia due figlie e la moglie

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’uomo alla guida della Renault rimasta coinvolta in un drammaticolungo l’asse interurbano tra Mapello esi chiamava, 52 anni, papà di due bimbe e per oltre vent’anni ingegnere dell’area cave Italcementi, azienda che avevato in estate per intraprendere una nuova strada professionale. Definito da chi lo conosceva una persona squisita, molto apprezzato dagli ex colleghi con cui era rimasto in contatto, ha perso la vita quando la sua vettura si è scontrata con un camion che viaggiava in direzione opposta, forse dopo aver invaso la corsia. L’auto disi sarebbe ribaltata più volte, prima di prendere fuoco. Per l’uomo non c’è stato niente da fare: è morto carbonizzato, intrappolato nell’abitacolo velocemente consumato dalle fiamme. ...