Diario da Tel Aviv – Israele-Hamas | tra le famiglie degli ostaggi c’è ancora chi crede ad una pace possibile | a dispetto degli estremisti

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Alcuni giorni fa Amit Sousana di Kfar Aza, rilasciata dopo 55 giorni di prigionia, ha parlato per la prima volta della sua esperienza: “Il mio rapimento è stato molto violento. Ho continuato a resistere finché alla fine mi hanno legata per le gambe e le braccia e mi hanno trascinata via. Sono stata picchiata duramente, avevo la faccia e il corpo gonfi e pieni di lividi. Sono stata anche tenuta da sola per un paio di settimane. C’era poco cibo, i guardiani erano pesantemente armati e hanno abusato di me ealtri. Sono stata anche tenuta in un tunnel diprofondo 40 metri dove non c’era ossigeno e pochissimo cibo. Il tunnel era come una tomba, buio e umido, e ci sembrava di essere sepolti vivi. Siamo stati tenuti in condizioni disumane. Non ci era permesso parlare o piangere e neppure consolarci a ...