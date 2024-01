Di Pietro | “Gli agricoltori hanno ragione | ma il governo non c’entra La colpa è solo dell’Ue”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Regole che non tengono conto delle specificità dei territori e delle aziende, una burocrazia soffocante, vincoli che favorisconole grandi imprese. Antonio Dispiega perché gli”, chiarendo che ilitaliano non ha alcuna responsabilità per la condizione in cui si trovano: è l’Europa el’Europa a rendere insostenibile il lavoro nei campi, prima di tutto dal punto di vista economico. Un’analisi che arriva dal punto di vista dei protagonisti della protesta, ai quali sente di appartenere: l’ex magistrato ed ex ministro, infatti, oggi è a sua volta un coltivatore diretto della terra che gli lasciò il padre, nella sua Montenero di Bisaccia. “L’amore per la terra è ancora forte, il problema è che non dà più da vivere a ...