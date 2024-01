Di cosa è accusata Ilaria Salis | l’aggressione | il video e la Banda del Martello che dà la caccia ai neonazisti

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Diprecisamente? La maestra elementare 39enne di Monza si trova in carcere a Budapest da febbraio 2023. L’accusa è quella di aver aggredito insieme ad altre persone due manifestanti di estrema destra tra il 9 e il 10 febbraio. Con lei c’erano gli esponenti di un gruppo di estrema sinistra. Gli aggrediti sono due militanti di estrema destra che erano in piazza per commemorare il Giorno dell’Onore, ovvero l’anniversario di quando un battaglione nazista nel 1945 tentò di impedire l’assedio di Budapest da parte dell’Armata Rossa.e gli altri avrebbero procurato alle vittime ferite guaribili in sette giorni. Per quello di cui èle è stato proposto un patteggiamento a 11 anni di carcere. Lei lo ha rifiutato. Il processo è stato rinviato al 24 ...

Ha affrontato un processo per maltrattamenti in famiglia e per lesioni. Accuse pesanti, che sono scaturite dalla denuncia presentata dalla sua ex compagna prima quando erano in vacanza in Campania, e ...Chiara Ferragni, dopo lo scandalo, è tornata ad essere attiva sui social ma alcuni utenti hanno notato qualcosa di strano sui suoi profili.Il 30 gennaio su Italia1 tanti servizi sorprendono in peggio, ma per fortuna ci sono anche momenti toccanti che lasciano il segno: cosa è successo in puntata ...