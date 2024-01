Design | tecnologia e piacere di guida nella nuova Renault Rafale

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) MILANO (ITALPRESS) – Una novità per il segmento D che uniscedi. Sono queste le caratteristiche chesi appresta ad offrire con la. Un nuovo modello di SUV Coupè che, dopo la presentazione internazionale nell’estate 2023, promette di offrire ai viaggiatori un notevole grado di comfort. A cominciare soprattutto dalle dimensioni:vanta una lunghezza di 4.71 metri, una larghezza di 1.86 metri e un’altezza di 1.61 metri, mentre il bagaglio dispone di una capacità massima di 627 litri. A livello di motorizzazionisarà disponibile nei prossimi mesi in versione E-Tech Hybrid da 200 cv, mentre si dovrà attendere l’autunno per la versione E-Tech 4×4 a 300 cavalli. Il modello ...

