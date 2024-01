Depressa dopo la morte del figlio | ricorre al suicidio assistito | «Senza di lui la mia vita è finita»

Mentre le richieste di malati terminali o gravemente depressi che scelgono volontariamente di recarsi in Svizzera per farsi ricoverare in costose cliniche e porre fine alle enormi sofferenze ...depressi in particolare dal ribasso dei prezzi del comparto energetico. Secondo i dati diffusi stamani da Istat, l'indice lo scorso anno è diminuito del 5,7% dopo il +34,4% evidenziato nel 2022, con ...(La Repubblica) Una scelta dettata da una grave forma di depressione di cui soffriva la 55enne, che pochi mesi prima aveva dovuto fare i conti con la morte di un figlio adolescente dopo una lunga ...