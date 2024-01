Denis Villeneuve | A Hollywood tutto ruota intorno a Wall Street

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il registaha condiviso la sua opinione sulla situazione attuale di, spiegando inoltre perché è convinto che il cinema non morirà mai.ha criticato la situazione attuale del cinema sostenendo chenel settore, attualmente, dipenda da. Il regista ha rilasciato un'intervista al magazine Time in cui condivide la sua opinione sui problemi che affrontano gli artisti e le insidie per chi realizza film. Il punto di vista del fillmaker Il regista di Dune: Parte Due ha sottolineato: "Il cinema, fin dal suo inizio, ha avuto più di una crisi. C'è sempre un aggiustamento, ma il fiume continua a scorrere. L'esperienza cinematografica ci sarà per sempre. Prevarrà, si trasformerà"....

In attesa dell'uscita di Dune : Parte 2, il regista Denis Villeneuve sta già lavorando al terzo film della saga. In attesa della data di uscita di ... (movieplayer)

La seconda Parte del dittico di Villeneuve non avrà nulla da invidiare alla prima in termini di durata Nelle ultime ore è stata rivelata la durata di ... (movieplayer)

Il regista Denis Villeneuve ha preso una decisione che non farà piacere ai fan della saga di Dune: cosa ha detto il diretto interessato ...Quali sono i piani di Denis Villeneuve per la saga di Dune Il regista dichiara di non avere intenzione di proseguire dopo il terzo capitolo.L'esperienza cinematografica ci sarà per sempre. Prevarrà, si trasformerà". Denis Villeneuve ha poi aggiunto che non si preoccupa molto dell'Intelligenza Artificiale, pensando invece ad altri aspetti ...