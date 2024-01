Demme non giocherà più | deve fare posto in lista a Traorè Repubblica

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)nonpiù,in. A scriverlo ècon Pasquale Tina. Il difensore veloce non è arrivato. La trattativa per Theate con il Rennes non è decollata e il Napoli ha deciso di rinunciare anche all’argentino Perez dell’Udinese, un centrale strutturato fisicamente ma senza quello sprint che la retroguardia azzurra ha perso dopo l’addio di Kim. Si andrà avanti con Ostigard che ha dimostrato un buon feeling con il nuovo assetto tattico. La decisione è stata presa e comunicata pure al club friulano. Il mercato chiude domani: resta da capire soltanto il futuro die Gaetano. Entrambi hanno fatto bene all’Olimpico contro la Lazio. Il centrocampista tedesco resterà fuori dai 25 per il campionato: ...

Mazzarri non lo vede più nemmeno come riserva e lo sta spingendo tra le braccia della Juventus. Giuntoli ci riflette, trattativa possibile. Non sarà semplice per Walter Mazzarri riuscire a far uscire ...Domenica gli azzurri ritrovano Kvara, Cajuste, Simeone e Anguissa, forse anche Olivera e Natan. Traoré rischia l'esclusione dalla Champions ...Di Lorenzo può fare il braccetto di destra nella difesa a tre così come Dendoncker in caso di necessità, quindi il Napoli non ha l’urgenza di acquisire ...ed il Napoli potrebbe cedere Gaetano o Demme ...