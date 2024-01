DelFes Avellino | ecco Fresno Crotti | “Sarà una pedina utile”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLucasè un nuovo giocatore della. La società irpina ha annunciato l’accordo con la guardia/ala fino al termine della stagione.197 centimetri nata il primo marzo del 2004 a Mar del Plata, nella provincia di Buenos Aires. Atleta versatile, dalle buone attitudini difensive e buone capacità nel fare canestro dalla lunga distanza ed in avvicinamento. Dopo essere cresciuto cestisticamente in Argentina, nel 2021 è approdato in Italia alla Stella Azzurra Roma. Con il club capitolino gioca due stagioni mettendosi in luce con l’Under 19, partecipando alla Next Generation. Nel 2023 ha rappresentato la sua Nazionale albiceleste al Mondiale Under 19 disputatosi a Debrecen, Ungheria. Quest’anno ha iniziato la stagione agonistica a Taranto, con il Cus Jonico ha disputato 21 ...