Degli amanti non degli eroi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Dopo aver ampiamente convinto pubblico e critica con i suoi romanzi autobiografici e non, Daniele Mencarelli ritorna al primo amore, la poesia, con la sua cifra inconfondibile che ha saputo dare voce agli abbandonati, agli inascoltati, agli insalvabili, sempre tendendo la mano al centro di gravità storto dell'Altro. Nel nuovo libro raccoglie due poemetti, “Storia d’amore” e “Lux Hotel”, che rappresentano rispettivamente il passato e il futuro del suo percorso poetico (il primo, qui con qualche modifica, era già apparso per Lietocolle nel 2015 e il secondo è qui presentato per la prima volta ai suoi lettori). Nel primo l’autore fa i conti con una storia “di tanti, di nessuno” nella quale il sedicenne protagonista, Gabriele, muovendosi in una provincia feroce, simbolo di una generazione persa nei drammi della droga e dell’alcool, compie la sua personale educazione sentimentale ...