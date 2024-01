Defibrillatore salva vita Dai parchi alle palestre I luoghi cardio-protetti arrivano quasi a cento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’ultimo episodio risale a due settimane fa. Siamo al Circolo tennis di Villanova: un 59enne si accascia sul pavimento dello spogliatoio dopo la partita a padel. L’arresto cardiaco non gli è fatale, l’uomo vieneto in extremis grazie anche all’utilizzo del. Il lavoro di prevenzione e di formazione degli addetti al primo soccorso nella gestione di dispositivi fondamentali come, appunto, il Dae, è stato cruciale. Lo strumento già dal 2017 è diventato obbligatorio per le società e associazioni sportive, unito alla formazione di persone in grado di poterlo utilizzare dopo aver svolto i corsi Blsd (Basic Life Support Defibrillationed). Ma Empoli a che punto è? Abbiamo provato a mappare la città, dove sembra che la progressiva diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni abbia preso piede. "Dal punto di vista sportivo la città ...