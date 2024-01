Decreto PNRR | provvedimento rinviato per mancanza di copertura economica Attendono ancora gli ATA per la proroga dei contratti

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Atteso in Consiglio dei Ministri, ma alla fineperdi. Si tratta di nuovoche sarà varato la prossima settimana. Tutto per via delle tensioni tra i ministeri dell'Economia e quello degli Affari Europei. L'articolo .