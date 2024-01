Decreto anziani 2024 | assegno 1380 euro | caregiver e assistenza Le novità

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il Consiglio dei ministri dello scorso 25 gennaio ha approvato in esame preliminare unlegislativo contenente una serie di “disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane”: il cosiddetto.Il testo è adottato in attuazione della delega conferita con Legge 23 marzo 2023 numero 33, articoli 3, 4 e 5.Come anticipato nel comunicato stampa dell’esecutivo, pubblicato sul portale “governo.it”, il testo “introduce misure specifiche per prevenire la fragilità delle persone anziane, per favorirne la salute e per l’invecchiamento attivo”.Grazie al provvedimento in parola, ora all’esame delle Commissioni parlamentari, si “dà avvio a una riforma strutturale sulle politiche per gli, tra le priorità del Governo” ha dichiarato il Viceministro ...