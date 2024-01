Deadpool 3 | per Matthew Vaughn salverà l' MCU | Farà resuscitare il cadavere

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Di recente l'MCU sembra aver perso il suo smalto, ma il regista di X-Men: First Classè convinto che3 sarà il film che lo. I flop recenti dell'MCU bruciano ancora, ma non tutto è perduto... almeno secondo il regista. L'autore di X-Men: First Class scommette che3 sarà in grado di "il".3 è il terzo capitolo della saga con Ryan Reynolds nei panni del Mercenario Chiacchierone, il primo realizzato dai Marvel Studios dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney, ma ad entusiasmare il grande pubblico è soprattutto il ritorno di Wolverine di Hugh Jackman. Mentre i dettagli sul film sono ancora top secret,...

Hugh Jackman sembra più in forma che mai nell'ultimo video in cui si allena per riprendere i panni di Wolverine in vista delle riprese di Deadpool 3. ... (movieplayer)

