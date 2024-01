De Luca | “A Salerno miglior impianto di compostaggio della Regione”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti “Questo credo che sia ilche abbiamo inCampania“: A dirlo il presidenteCampania, Vincenzo De, in merito all’didi. Nel corsopresentazione alla stampa dell’ultimazione dei lavori di ammodernamento dell’per il trattamentofrazione organica dei rifiuti, il governatore ha aggiunto: “Vorrei fare i complimenti a Enzo Bennet – amministratore unico diPulita – che sta facendo un lavoro davvero molto efficace. La citta’ ha avuto, due anni fa, un abbassamento di attenzione sui temi dell’ambiente. Abbiamo, oggi, una ripresa eccellente con il 75% ...

Tempo di lettura: < 1 minutoC’è stata ancora una volta occasione per rimarcare le richieste al governo nazionale soprattutto sulla ... (anteprima24)

Nell'indifferenza imbarazzante di un PD allo sbando, con una Schlein che sta cercando in ogni direzione l'ancora per la salvezza della sua ... (ilgiornaleditalia)

Tempo di lettura: 3 minuti “Questo credo che sia il miglior e impianto che abbiamo in regione Campania“: A dirlo il presidente della Regione ... (anteprima24)

Salta il tavolo in Prefettura, rabbia dei sindacati: «A 24 ore dall'inizio dell'appalto i lavoratori non conoscono gli estremi del contratto da firmare» ...Finisce nel caos l'appalto del nuovo Ruggi. A pochi giorni dalla decisione del Consiglio di Stato di accogliere la richiesta di sospensiva contro l'annullamento della vecchia procedura ...Una manifestazione contro il governo a metà febbraio in un teatro. Grispello “Senza un calendario con i programmi perdiamo anche i fondi del ...