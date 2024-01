De Laurentiis piomba a Castel Volturno | comunicata una decisione a sorpresa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ci sono novità da, nel primo pomeriggio è arrivato anche Aurelio Deper unadefinitiva All’indomani del pareggio maturato domenica sera contro la Lazio, il Napoli è tornato a lavorare a. Gli azzurri si stanno preparando in vista dell’importantissima sfida contro il Verona, programma domenica prossima alle 15. Servirà certamente tornare a fare i tre punti che mancano dalla sfida interna contro la Salernitana. Ancora al nono posto in classifica, i punti di distacco dalla zona Champions sono 4, agli azzurri occorrerà trovare quella continuità di risultati che in questa stagione non c’è praticamente mai stata. Ritmo altalenante e prestazioni spesso poco convincenti così come quella dell’Olimpico con la Lazio. In quella circostanza i ...