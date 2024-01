Ddl istruzione tecnica e professionale Ok del Senato al modello 4+2

Tra emendamenti improvvisati e mancanza del numero legale, il Senato licenzia un testo confuso, degna conclusione di un provvedimento già nato male.Disco verde di palazzo Madama con 101 sì, 41 no, 5 astenuti. Il ministro Valditara: riforma fondamentale per i nostri giovani e il Paese. Malpezzi (Pd): occasione persa.Il disegno di legge governativo, approvato in prima lettura dal Senato, punta a riformare l'istruzione tecnica e professionale. "Fondamentale per i nostri giovani e il Paese", ha detto il ministro ...