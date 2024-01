Davide Ferrerio è in coma dopo le botte | Martina evita l’arresto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Bologna, 31 gennaio 2024 –Perugino continua il proprio percorso riabilitativo. Lo ha deciso il Tribunale dei minorenni di Catanzaro, che ha confermato la messa in prova in una struttura di Messina per la diciannovenne indagata per concorso anomalo nel tentato omicidio di, il giovane bolognese aggredito l’11 agosto 2022 a Crotone per un tragico scambio di persona e da allora inirreversibile.con la mamma Giusy La Cassazione aveva infatti annullato la sospensione del processo, su ricorso della Procura, ritenendo carenti le motivazioni del gup nel dispore appunto la messa in prova. Ieri però la misura è ripartita; la Procura aveva chiesto che fosse rimessa ai domiciliari. "ha mostrato un comportamento ...