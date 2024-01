Darya Klishina | “Mi hanno proposto di fare la escort”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pubblicato il 31 Gennaio, 2024ha vissuto uno dei momenti più disgustosi della sua carriera e della sua vita. L’atleta russa di salto in lungo, medaglia d’argento ai Campionati mondiali e due volte medaglia d’oro ai Campionati europei nella sua disciplina, ha raccontato in un’intervista concessa al portale sports.ru di aver ricevuto da uno sconosciuto sui social una proposta indecente: quella di diventare unadi lusso. Tutto è successo nel 2020, quandoaveva 29 anni e si trovava negli Stati Uniti, dove si stava allenando. È stato allora che un uomo le ha scritto un messaggio privato su Instagram per farle la scandalosa proposta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The official...