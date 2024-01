Daniele Silvestri non trattiene le lacrime per quello che gli è successo | “Ha fatto una magia”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il cantautore ha ammesso di aver vissuto un’emozione travolgente e inaspettata. Ecco le parole di: è tutto merito suo Nato a Roma nel 1968,è un cantautore italiano molto amato. Figlio di un autore televisivo e sceneggiatore, esordisce sulla scena musicale italiana nel 1994 con il suo primo disco, con il quale si aggiudica la Targa Tenco per il miglior disco di esordio. Partecipa quindi a Sanremo nel 1995 e da quel momento in poi non si ferma più, diventando una penna e una voce distinguibili all’interno del panorama musicale italiano.nonle: le sarà per sempre grato (cityrumors.it / ansafoto)Animo profondo e carattere piuttosto schivo,...