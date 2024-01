Dalla Striscia di Gaza a San Giusto Arrivati sei bimbi palestinesi feriti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Sei bambini provenientidiatterrati a Pisa. Alle 23.54 di lunedì sera, sono atterrati all’aeroporto militare di Pisa con un C-130J della 46ª Brigata Aerea, proveniente da Al-Arish (Egitto), sei bambiniaccompagnati dai loro familiari, che saranno curati presso le strutture ospedaliere pediatriche del Gaslini di Genova e del Meyer di Firenze. Questi, tutti molto piccoli, presentano problemi prevalentemente di tipo ortopedico, traumatologico e neurochirurgico, per loro si aprono orizzonti nuovi grazie alle eccellenti cure che riceveranno in Italia. Una macchina della solidarietà messa in piedi dal nostro paese e che coinvolge le istituzioni egiziane, l’ambasciata italiana al Cairo e i ministeri della Difesa e degli Esteri. Il volo umanitario dall’Egitto rientra ...