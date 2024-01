Dal concorso suppletivo per il Covid al rischio licenziamento | la beffa per 500 docenti

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Nel 2020, a causa della pandemia da, centinaia di professori non hanno potuto partecipare alordinario per diventare insegnanti. Tuttavia, presentando e vincendo un ricorso al Tar sono poi riusciti a ottenere la possibilità di partecipare a prove suppletive nell’aprile 2023. Nonostante abbiano iniziato a lavorare da tempo, ora rischiano improvvisamente ildopo che il ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) ha impugnato la sentenza del Tar davanti al Consiglio di Stato. Quest’ultimo ha dato ragione al Mim e ha annullato ildello scorso anno e i contratti di assunzione correlati. Una situazione che sta preoccupando oltre 500coinvolti. A denunciare la vicenda sono i sindacalisti della Flc Cgil che in una nota definiscono la sentenza «illogica e ...

Una storia paradossale quella di alcuni insegnanti a rischio licenziamento dopo aver superato il concorso scuola 2020 ed essere stati assunti dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Si tratta dei ...Si è concluso il 31 gennaio in Consiglio dei Ministri l’iter definitivo per l’istituzione del Garante Nazionale per i diritti delle persone con disabilità. “Il Garante sarà un punto di riferimento per ...Nella Casa madre dei mutilati ed invalidi di guerra si è tenuto l’evento di lancio della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo del 1° febbraio 2024, istituita ...