Da Sanremo a Meloni | tutti parlano di Jannik Sinner | lui posta le foto dell’allenamento in palestra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)è sulla bocca di. Dopo la vittoria degli Australian Open, la corsa a salire sul carro dello sportivo italiano più in voga del momento vede acrobazie e tripli salti carpiati. Perfino la premier Giorgialo ha invitato a Palazzo Chigi anticipando la sua visita al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Mentre, ma proprio, esprimono la loro opinione sul perchédovrebbe o non dovrebbe andare al Festival di. Il giovane campione invece cosa fa? Torna ad allenarsi. E sui propri account sociallementre è alle prese con il lavoro in: “Back to it before a busy day later in Roma”, la didascalia. Come a dire: “Questo è ...