Da FdI a Verdi e antagonisti | tutti insieme contro Lepore A Bologna il cortocircuito è green

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Gli alberi non si toccano. E dunque la scuola non si fa. Ci sono i comitati civici e ci sono i. C’è pure Potere al popolo, poi Fratelli d’Italia e la Lega. Un’insolita saldatura ambientalista... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti