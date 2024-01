Da Castel Volturno | ottime notizie per Mazzarri | c’è il grande ritorno

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Novità da, il giocatore infortunato si è allenato parzialmente in gruppo,per il Napoli e per WalterVerona, Milan e Genoa sarà questo il trittico di partite che il Napoli didovrà affrontare prima del crocevia stagionale contro il Barcellona in Champions. Gli azzurri vengono da uno scialbo pareggio all’Olimpico contro la Lazio dove, nell’ultimo turno di campionato, non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0. Una partita che per molti rappresentava l’ennesimo passo indietro mentre, per altri, è stata vista come un miglioramento. La pensa così anche Walterche, durante le interviste post partita, aveva risposto di essere soddisfatto della prestazione e di aver visto finalmente una squadra con la S maiuscola. ...