Crudeli replica a Bernardi | Basta strumentalizzazioni

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La vicesindaca e assessore alle Politiche abitative Robertacosì alle accuse del consigliere di centrodestra Massimiliano. "Siamo di fronte all’ennesima strumentalizzazione diche nella sua foga di lanciarsi in accuse infondate e pretestuose non si fa nemmeno scrupolo di rivolgere attacchi gratuiti e pesanti alla dirigente del settore casa a cui, invece, tengo a rinnovare la stima mia e di tutta l’amministrazione – dice-. Entrando nel merito della vicenda sollevata dasi tratta del ricorso presentato da un nucleo familiare in merito al punteggio ricevuto per l’inserimento della graduatoria delle case popolari. Questo ricorso è stato valutato dalla commissione casa, un organismo di valutazione terzo di cui fanno parte oltre al Comune ...

“Assistiamo, nel mondo, a un ritorno di antisemitismo che ha assunto, recentemente, la forma della indicibile, feroce strage antisemita di innocenti nell’aggressione di terrorismo che, in quella pagin ...«Sentiamo crescere in noi, di giorno in giorno, l'angoscia per gli ostaggi nelle mani crudeli di Hamas ...Immagine di una raccapricciante replica degli orrori della Shoah. Siamo convinti che i ...La Giornata della Memoria arriva in un momento buio nella storia d’Israele e del popolo ebraico. Quasi quattro mesi fa 1.200 persone sono state massacrate dai miliziani di Hamas, circa 130 rimangono o ...