Cronisti in classe | al via la nuova edizione Così gli studenti diventano giornalisti

(Agenzia Vista) Venezia, 11 dice mbre 2023 Zaia : No a terzo mandato per Tajani ? Blocco è anacronistico "Io penso che in democrazia ci sia la libertà ... (iltempo)

Firenze, 31 gennaio 2024 – Conto alla rovescia per l’edizione numero 22 di Cronisti in Classe, il progetto culturale e di educazione civica promosso ... (lanazione)

Firenze, 31 gennaio 2024 – Un sito che di anno in anno si rinnova e si arricchisce di contenutio multimediali e schede interattive per approfondire ... (lanazione)

Firenze, 31 gennaio 2024 – Care ragazze e cari ragazzi, anzi scusate, care croniste e cari cronisti, perché l’iniziativa a cui partecipate è davvero importante, e le cose vanno chiamate con il loro no ...Si arricchisce l’offerta: guide e schede interattive. C’è anche la sezione “Educazione stradale“ Online tutte le pagine realizzate in classe: potranno essere votate per incoronare il campione di clic ...Il difensore Gian Marco Ferrari potrebbe lasciare il Sassuolo, con Cremonese e Cagliari interessati. Al suo posto potrebbe arrivare Marash Kumbulla, richiesto in prestito dalla Roma. Anche l'Udinese è ...