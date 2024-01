Criticità riguardanti l’area Mellusi-Atlantinci | la nota del Civico22

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo ladella Consigliera, Giovanna Megna sulle. “La questione sollevata dal Comitato– Atlantici per il senso unico installato su via Filippo Maria Guidi va ad impattare su una situazione già fortemente critica dell’intero quartiere. A tal proposito ho richiesto che l’argomento sia trattato in commissione traffico, ma è necessario avere uno sguardo più ampio su tutte le problematiche che interessano. La zona, che un tempo era considerata il fiore all’occhiello della città, ormai è un far west, con traffico inteso e “scomposto” che intasa tutta– da Via Meomartini alla zona Cappuccini, ...