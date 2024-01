Covid in Toscana | 8 morti nell’ultima settimana e 203 nuovi contagi 88 i ricoverati 2 in terapia intensiva

Firenze, 25 gennaio 2024 – "Contento e soddisfatto per i risultati". Lo è il presidente della Toscana Eugenio Giani dopo la pubblicazione da parte ... (lanazione)

Sono 16 i morti per Coronavirus registrati in Toscana negli ultimi sette giorni (17-24 gennaio). Si tratta di 10 uomini e 6 donne con un'età media ... ()

Sono 16 i morti per Coronavirus in Toscana registrati negli ultimi sette giorni (10-17 gennaio). Si tratta di 11 uomini e 5 donne L'articolo Covid ... ()

sono 32 i morti per Coronavirus registrati in Toscana negli ultimi sette giorni (3-10 gennaio 2024). Si tratta di 19 uomini e 13 donne L'articolo ... ()

Continuano a preoccupare i dati del Covid in Toscana . Nell'ultima settimana (27 dicembre - 3 gennaio) sono stati 38 i morti , 14 uomini e 24 donne ... ()

Covid in Toscana : 34 morti nell’ultima settimana e 2200 nuovi contagi. 531 ricoverati - 16 in terapia intensiva

Nell'ultima settimana (20 - 27 dicembre 2023) sono stati 34 i morti per Coronavirus in Toscana. L'articolo Covid in Toscana: 34 morti nell’ultima ... ()