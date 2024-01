Costantino Vitagliano va da Padre Pio dopo aver scoperto di essere affetto da una malattia rara

Costantino Vitagliano si fa immortalare accanto a una statua di Padre Pio e scrive sui social: “Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno ... (ilfattoquotidiano)

In una recente intervista il modello ha raccontato di soffrire di una rara malattia autoimmune. Per affrontare questo momento così pesante, ha rivolto le sue preghiere a Padre Pio ...La vita di Costantino Vitagliano è cambiata radicalmente nel corso degli ultimi due mesi. Il primo tronista della storia di Uomini e Donne ha scoperto di avere una rara malattia autoimmune e la sta ...Costantino Vitagliano ha di recente raccontato di essere affetto da una malattia autoimmune: “Purtroppo non si sa come andrà…”.