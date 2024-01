Così Orban tiene sotto scacco Ucraina e Ue

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Per Viktorè il momento di tornare sul palco e prendersi nuovamente la scena al Consiglio europeo di Bruxelles. Come a dicembre, al Vertice Ue sarà di nuovo un tutti contro il premier ungherese nel tentativo, per molti disperato, di convincerlo a dare il via libera all'esborso di 50...