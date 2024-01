Cosenza vs Pisa | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Si affrontano due squadre che vogliono mantenersi lontano dalla lotta per la salvezza.vssi giocherà sabato 3 febbraio 2024 alle ore 14 presso lo stadio San VitoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi sono reduci da due vittorie consecutive che hanno portato punti preziosi in ottica salvezza, portando a cinque il margine di vantaggio sulla zona playout. La squadra di Caserta punta ora al terzo sigillo per avvicinarsi all’obiettivo il più presto possibile I toscani distano appena un punto dai prossimi avversari, tredicesimi con 26 punti. La squadra di Aquilani è reduce dalla sconfitta casalinga contro lo Spezia, che ha interrotto una striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi ...