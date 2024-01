Cos’è successo al bonus mamma 2024? Arriverà con gli arretrati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gennaio– Le lavoratrici con figli che hanno già ricevuto lo stipendio di gennaio si saranno accorte che è più leggero del previsto. Manca il. Parliamo della misura prevista della legge di Bilancioche garantisce una sostanziosa decontribuzione alle lavoratrici con almeno due figli. Ebbene il sostegno non è partito. Perché fosse operativo infatti ci voleva una circolare dell’Inps che però non è mai arrivata. Il motivo sarebbe burocratico. Per calcolarlo serve infatti accedere ai codici fiscali dei dipendenti e – secondo Il Sole 24 ore – ci sono ancora valutazioni in corso su problemi di privacy. Ilallora rischia di saltare del tutto? Pare di no. Secondo quanto si apprende la circolaree chiarirà anche che lo ...