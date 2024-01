“Cose brutte contro Varrese” Monia colpisce Max Lo ha fatto dopo l’eliminazione dal Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Lunedì 29 gennaio è andata in onda la puntata in diretta dele Alfonso Signorini ha raccontato quanto accaduto negli ultimi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia. Al centro il televoto con cui il pubblico ha deciso di eliminareLa Ferrera, ex fidanzata dell’attore Massimiliano, sconvolto per la sua uscita, scelta solo dal 5% dei telespettatoriil 44% a favore di Perla Vatiero, il 17% per Sergio D’Ottavi, il 13% per Federico Massaro, l’11% per Fiordaliso e infine il 10% per Stefano Di Miele. La concorrente non è riuscita a entrare nelle grazie del pubblico dele, inoltre, non ha chiarito la sua relazione con l’ex attore, scivolando fuori dalla dinamica che gli autori avevano in mente facendole varcare ...