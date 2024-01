Cosa visitare gratis a Roma la prima domenica di febbraio? Elenco e indirizzi

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il 42024,del mese, torna la tradizionale possibilità digratuitamente molti musei ae alcune aree archeologiche della città. Andiamo a vedere insieme più nel dettaglio quali e dove. Il museo dell’Ara Pacis a– ilcorrieredellacitta.comsaranno infatti aperte a ingresso libero il Parco Archeologico del Celio dalle 7.00 alle 17.30, con il nuovo Museo della Forma Urbis aperto dalle ore 10.00 alle ore 16.00, con ultimo ingresso alle ore 15.00 (Ingressi Viale del Parco del Celio 20/22 – Clivo di Scauro 4), l’Area Sacra di Largo Argentina (via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, dalle ore 9.30 alle ore 16.00 ultimo ingresso ore 15.00), l’area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle ore 16.00, ...

Potenza : cosa vedere , dove si trova e luoghi da visitare cosa vedere a Potenza ? La guida per tutti Dopo Matera e Maratea, toccherà nuovamente al ... (termometropolitico)

Potenza : cosa vedere , dove si trova e luoghi da visitare cosa vedere a Potenza ? La guida per tutti Dopo Matera e Maratea, toccherà nuovamente al ... (termometropolitico)

Potenza : cosa vedere , dove si trova e luoghi da visitare cosa vedere a Potenza ? La guida per tutti Dopo Matera e Maratea, toccherà nuovamente al ... (termometropolitico)

Potenza : cosa vedere , dove si trova e luoghi da visitare cosa vedere a Potenza ? La guida per tutti Dopo Matera e Maratea, toccherà nuovamente al ... (termometropolitico)

Ecco cosa portare a Istanbul. Leggi tutto Come vestirsi a Istanbul: consigli per fare la valigia su Donne Magazine. (donnemagazine)

Acquistare una casa all'asta può essere vantaggioso ma le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo. Vediamo cosa è successo a quest'uomo.Foppolo è una bellissima destinazione sciistica, ma non solo, nel cuore della Val Brembana. Si trova circa a 1600 metri d’altitudine ed è facile da raggiungere per chi viene da Bergamo o da Milano.Fra le province di Lecco e Bergamo si trovano i Piani di Bobbio, ovvero una delle località sciistiche più apprezzate della zona. Si tratta anche del complesso preferito dai milanesi, in quanto si trov ...