Cosa piantare nell’orto a febbraio? Dalla cicoria alle cipolle

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Per qualcuno si tratta di lavoro, per altri di passione e desiderio di poter mettere a tavola i frutti del proprio lavoro. L’orto necessita di tante cure epuò davvero essere il mese nel quale iniziare a darsi da fare nel proprio terreno non solo per predisporre le piantumazioni che verranno fatte in primavera, ma anche per mettere a dimora alcuni ortaggi. Orto,– (ilcorrieredellacitta. com) Come preparare il terreno Innanzitutto occorre verificare lo stato del terreno. Questo è il periodo più giusto per iniziare a lavorarlo, purché non sia troppo umido o addirittura bagnato. Se si tratta di un mese piovoso, allora è proprio il caso di aspettare che tornino giornate di sole che aiutano ad asciugare la terra. Solo in seguito sarà possibile iniziare il lavoro servendosi, possibilmente, ...