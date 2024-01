Cosa manca a Rafa Leao

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Durante il primo tempo di Milan-Bologna dello scorso sabato,el Leão è tornato finalmente a tirare in porta per la prima volta dopo tre mesi: una conclusione di sinistro, potente ma troppo centrale, respinta da Skorupski. È una statistica a cui si fatica a credere, ma che rende bene l’idea della stagione contraddittoria che sta vivendo il fuoriclasse del Milan. Leão è ancora il calciatore migliore dei rossoneri, quello a cui basta basta un momento di brillantezza per fare la differenza, come dimostra, nella stessa Milan-Bologna, la cavalcata con cui ha guadagnato il rigore poi sprecato da Theo Hernandez. Eppure, come non accadeva ormai da tre anni, una piccola parte di tifosi e opinione pubblica ha ricominciato a nutrire dubbi nei suoi confronti. Su Leão pesa, e probabilmente peserà sempre, il pregiudizio legato alla leggerezza con cui affronta il calcio e ...