Cosa fare a Bologna | eventi di mercoledì 31 gennaio 2024

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31- Una lunga lista di appuntamenti quella prevista per oggi a. Vediamone alcuni insieme. Dalle 17, la biblioteca J. L. Borges propone l'incontro La chiesa cattolica e le migrazioni, con Don Massimo Ruggiano, vicario episcopale della Carità della Diocesi. Alle 18, in Salaborsa, Maria Grazia Calandrone parla del suo libro Dove non mi hai portata con Stefania Della Corte. Alle 19, alla Libreria Modo Infoshop, la presentazione di Antonio Negri. Costituzione, Impero, Moltitudine, Democrazia, Comunismo, libro di Elia Zaru, in compagnia di Ida Dominjianni, Sandro Mezzandra e Mario Piccinini. Alle 21, il Teatro Duse ospita Bianca come i finocchi in insalata, interpretato da Andrea Ramosi. Sempre alle 21, Max Paiella porta lo spettacolo A ruota libera al Teatro Dehon.