Cortona | concerto inaugurale all’auditorium di Camucia con Roberto Giordano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Arezzo, 31 gennaio 2024 – Sarà il maestroa tenere ilnell’auditorium della nuova scuola di. L’appuntamento è sabato 10 febbraio alle ore 18. La sala interna della nuova scuola «Morra» di piazza Chateau Chinon è così un nuovo luogo aperto alla cittadinanza, uno spazio funzionale per incontri pubblici e anche per le rappresentazioni artistiche. Il primo appuntamento scelto dall’assessorato alla Cultura è quello con il pianistache proporrà un repertorio di romanze di Mendelssohn e con le 4 ballate di Chopin.si rivela all’attenzione della critica internazionale e delle maggiori istituzioni concertistiche del mondo nel 2003, a 22 anni, con il suo premio al ...

L’appuntamento è in programma sabato alle ore 21 al teatro Signorelli . L’occasione avrà come scopo la raccolta fondi per le attività sociali.A Cortona sabato 3 febbraio serata di beneficenza per l’associazione Amici di Vada. Organizza l’associazione nazionale Polizia di Stato ...SALERNO - A quattro mesi dalla scomparsa del giovane percussionista Antonio Senatore, che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di quanti lo abbiano ...