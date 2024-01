Corso e assunzione per aspiranti bagnini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il parco acquatico Acquaworld di Concorezzo cerca 80 assistenti bagnanti. Acquaworld sosterrà tutti i costi per far conseguire il brevetto ai candidati che ne saranno sprovvisti e che desiderano intraprendere questo perprofessionale. A partire da fine febbraio, Acquaworld organizzerà, in collaborazione con In Sport, undi assistente bagnanti, completamente a carico del Parco, per il conseguimento del brevetto rilasciato dalla Fin, Federazione italiana nuoto. L’inserimento in organico con un contratto di lavoro a tempo determinato sarà immediato per chi ha già il “Brevetto assistente bagnanti“. I requisiti richiesti sono: maggiore età, disponibilità a lavorare su turni nel weekend e durante il periodo estivo, conoscenza degli elementi di primo soc. Per info: acquaworld.it/it/lavora-con-noi.