Cori Maignan | ecco la decisione | chiusa definitivamente la Curva Nord dell’Udinese

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Razzismo, accolto in parte il ricorsolaufficiale della Corte d’Appello sulla gara a porte chiuse Dopo i fatti di Udine e suirazzisti nei confronti di Mikein Udinese Milan, è arrivata ladella Corte Sportiva d’Appello Nazionale in merito al ricorso presentato dal club friulano. Il ricorso è stato accolto: di conseguenza i bianconeri non giocheranno più nessuna partite a porte chiuse, bensì per i prossimi match sarà chiuso esclusivamente il settore “”, mentre il resto dello stadio rimarrà aperto.