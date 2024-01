(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Dopo le prime preoccupanti esercitazioni militari avvenute il 28 gennaio scorso, ieri ladelè tornata a faresuda, lanciati nelle acque del Mar Giallo a ovest della penisolana e usando un’isolotto disabitato come bersaglio. Iin questione sono stati identificati come Hwasal-2, e le immagini dei L'articolo proviene da Il Difforme.

A vincere il match di Doha valido per gli ottavi di finale è stata la Corea del Sud dell'altro ex sampdoriano Jurgen Klinsmann, che si è imposta per 5-3 dopo i calci di rigore. Una beffa perché i ... Roberto Mancini è sotto attacco in Arabia Saudita dopo la sconfitta con la Corea del Sud ai rigori ai 16mi di Coppa d'Asia a Doha. L'ex ct della nazionale italiana è finito al centro delle polemiche.