Coppa Italia Primavera 2023 2024 | Fiorentina sul velluto nella semifinale d’andata | 3-1 alla Roma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Al Viola Park è laa festeggiaredi. I viola di mister Galloppa si impongono 3-1sfida contro lacon tre gol tutti nel primo tempo. Al 34? Braschi ruba pe si invola verso la porta, servendo Fortini per il gol del vantaggio. Passano due minuti e arriva il raddoppio con Harder dopo una conclusione non trattenuta da Marin. Al 44? il tris dal piede di Rubino.seconda frazione di gioco la squadra giallorossa prova a riaprire i giochi con il colpi di testa di Plaia, ma non trova altre reti. Finisce 3-1. SportFace.