Coppa Italia Primavera 2023 2024 | colpo Torino | 1-3 in casa della Lazio nella semifinale di andata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)deldidi. A Formello, la formazione di Scurto ha vinto per 1-3 contro la, ipotecando dunque il pass per la finalecompetizione dedicata alle formazioni U19, anche se al ritorno ci sarà comunque la reazione dei biancocelesti a questo ko sfortunato per come matura, ma corretto per i valori visti in campo. A dare un filo di speranza ai ragazzi di Sanderra, il gol nel finale siglato da Milani all’88’ che ha reso meno amaro il passivo e non rende impossibile pensare alla rimonta nel secondo dei due atti. Fino ad allora, invece, i piemontesi avevano spadroneggiato. I granata avevano ...