Coppa italia Cp Grosseto bravo | ma non basta

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un grande Cpesce battuto sulla pista di Trissino (5-3, ko al secondo supplementare) al termine di un quarto di finale scoppiettante e bellissimo. Al 15’ arriva il gol capolavoro di Alessandro Franchi, ma non passano nemmeno sessanta secondi e il Trissino pareggia con Gavioli. Paghi e Mario Rodriguez, che si fa parare un testa a testa da Zampoli, sfiorano il vantaggio. L’estremo difensore pratese compie un autentico miracolo su Thiel e a 87 secondi dalla fine del tempo il diagonale di Malagoli porta avanti il Trissino. Al 10’ del secondo tempo torna in partita ilcon il gol di Saavedra che poi al 12’ firma anche il 3-2. La gara è bellissima, con ilche va vicino al quarto gol, ma subisce al 15’ il pareggio di Giulio Coco. A due minuti dalla fine il Cp è a un passo dal gol vittoria: il gran tiro di Saavedra ...

