Coppa del Mondo di Spada | l’Italia fa bis d’argenti | Rizzi e Vismara sul podio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Doha, 31 gennaio 2024 – Splende due volte d’argento laazzurra nel Grand Prix di Doha: svettano sul secondo gradino delGiulianella gara femminile e Federiconella competizione maschile. Una doppia medaglia di grandissimo valore, seppur con quel filo di rimpianto per trionfi sfiorati solo alle stoccate decisive delle rispettive finali, per i due portacolori deldel CT Dario Chiadò in Qatar dove, come in tutti i GP, sono andate in scena solo le prove individuali a punteggio maggiorato. Ottima prova, tra le ragazze, anche per Federica Isola che ha chiuso al 6° posto. Quartoindel(e primo in un Grand Prix) per Giulia. Reduce dalle qualificazioni di lunedì, la friulana delle ...