Coppa d’Asia | Mancini eliminato | lascia il campo prima dell’ultimo rigore | bufera sul ct

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gennaio 2024 –l’eliminazione dalla, poi le polemiche per l’abbandono delanzitempo. Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Robertosulla panchina dell’Arabia Saudita. L’ex ct Azzurro ha infatti detto addio alla competizione continentale dopo i calci diterminati 5-3 a favore della Corea del Sud ma non è tanto il risultato dagli undici metri a far discutere quanto il gesto del Mancio che hato il terreno di giocobattuto da Hwang Hee-chan. L’uscita daldell’Education City Stadium di Doha non è passato inosservato con il presidente della federazione saudita che non ha gradito il gesto di ...